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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adana Demirspor: 5 - Serik Belediyespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur karşılaşmasında sahasında Serik Belediyespor'u ağırlayan Adana Demirspor, 5-0 üstünlükle galip geldi.



Maçtan dakikalar


10. dakikada Yunus Akgün'ün sağdan kullandığı kornerde Mario Balotelli yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0


14. dakikada Balotelli, ceza sahasına doğru yönelen Yunus'a pası attı. Yunus topu kontrol ederek şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu.2-0


21. dakikada Sinan defans arkasına topu gönderdi. Topu alan Yunus ileride Metehan'a pasını verdi. Topu kontrol eden Metehan, sol çaprazdan şutunu çekerken meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


23. dakikada orta alanda rakipten topu alan Balotelli defans arkasına koşan Metehan'a topu gönderdi.


26. dakikada Yunus Akgün sağ taraftan yerden pasını Bjarnason'a gönderdi. Bjarnason topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0


33. dakikada Metehan'ın yerden pasında, gelişine topa vuran Bjarnason meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0


41. dakikada Balotelli sağ taraftan içeri orta açtı. Metehan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-0


47. dakikada Kaan, kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye şutunu çekti. Kaleci İbrahim topu köşeden çıkarttı.


68. dakikada sol kanattan çalımlayıp geçen Metehan ceza sahasına ortasını açtı. Savunma top Assombalonga'ya gelmeden uzaklaştırdı.


75. dakikada Gökhan İnler orta sahadan ceza sahası içinde bulunan Vargas'a topu gönderdi. Vargas topu kontrol ederek şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


90. dakikada sağ kanattan Tarık ceza sahasına ortasını açtı. Akintola'nın kafa vuruşunda kaleci çift yumrukla topu uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Alper Akarsu, Murat Şener, Anıl Usta


Adana Demirspor: Veda Karakuş, Tayyip Sanuç, Semih Güler, Kaan Kanak, Sinan Kurt (İzzet Çelik dk. 46), Mario Balotelli (Assombalonga dk. 64), Metehan Mimaroğlu (Stambouli dk. 73), Tarık Çamdal, Yunus Akgün (Akintola dk.46), Bjarnasın (Vargas dk. 64), Gökhan İnler


Yedekler: Ferhat Kaplan, Samet Akaydin, Assombalonga, Jonas Svensson, Emircan Ataş


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Sezer Yıldırım, Çınar Tarhan (Yusuf Çelik dk. 78), Furkan Yaman (Cem Karaca dk. 83 ?), Burak Göksel, Ahmet Çakmak (Atakan Arslan dk. 64), Ferdin Konak, Ahmet Şahbaz (Ergün Nazlı dk. 46), Zafer Şensoy (Fuat Bavuk dk. 65), Burak Sürmeli, Okan Yıldız


Yedekler: İsmail Cengiz, Deniz Palabıyık, İbrahim Hırçın, Ahmet Atik, Furkan Efe Bildir


Teknik Direktör: Bülent Akan


Goller: Balotelli (dk. 10), Yunus Akgün (dk. 14), Bjarnason (dk. 26 ve 33), Metehan (dk. 41) (Adana Demirspor)


Sarı kart: Burak Göksel (Serik Belediyespor)

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