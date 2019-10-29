Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 3 - Diyarbekir Spor: 0

Tur maçında Adanaspor konuk ettiği Diyarbekir Spor'u 3-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlıların 3 golünü de Ahmet Dereli attı.

Maçtan dakikalar

21. dakikada orta alandan topu alan Utku, rakip iki oyuncuyu geçerek ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içerisinde bulunan Okan Adil gelen topu kontrol edip kaleye şut çekti. Meşin yuvarlak kalenin sol direğinin yanından dışarı çıktı.

23. dakikada soldan Özkan Taştemur'un ortaladığı topa yükselen Ahmet Dereli müsait pozisyonda kalenin üst direğinden auta attı.

28. dakikada ceza sahası önünden girdiği ikili mücadele sonuca rakipten topu kapan Eren, solunda bulunan Ahmet Dereli'ye attı. Topu alarak ceza sahası içerine girdi. Ahmet Dereli'nin kaleye çektiği topu kaleci Mehmet Kurtardı.

30. dakikada orta sahada rakipten topu kapan Eren, hızlı bir şekilde ilerleyerek rakip kaleye kadar geldi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda solda boşta bulunan Ahmet Dereli'ye pas verdi. Boşta olan Ahmet Dereli yerden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

35. dakikada Adanaspor, Ahmet Dereli'nin ceza sahası çizgisi önünde İbrahim Has tarafından düşürülmesi sonucu faul kazandı. Faul atışını kullanan Ahmet Dereli topu kalenin üst direğinden auta gönderdi.

47. dakikada Adanaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topu alan Adil, ceza sahasına orta yaptı. Topa yükselen Ahmet Dereli'nin kafa vuruşunu kaleci Mert Pala çıkardı.

54. dakikada Adanaspor'un etkili geldiği pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluşan Utku'nun şutu direkten geri döndü.

63. dakikada Diyabekir Spor geliştirdiği pozisyonda Taner ceza sahası dışından topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

75. dakikada orta alanda topu alan Utku ceza sahasına girdi. Ceza sahasında Utku'nun yerde verdiği pasta Ahmet Dereli topu ağlarla buluşturdu. 2-0

80. dakikada orta sahadan topu alan Utku 3 kişi çalımlayarak ceza sahası çizgisi üzerine girdi. Ardından Utku müsait durumda Ahmet

Dereliye pas verdi. Topu kontrol eden Ahmet Dereli şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Levent Balcı, Uğur Erdoğan, Tolga Özcanxx

Adanaspor: İrfan Can, Uğur Göktaş, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir (Kağan Söylemezgiller dk. 63) (Enes Yasin Akyol dk. 74 ?), Eren Keleş (Furkan Özçal dk. 46), Utku Şen, Marvin Sinan, Serhat Tunç, Evren Korkmaz, Okan Adil Kurt, Özkan Taştemur

Yedekler: İsa Doğan, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Özgür Özdemir, Semir Uçar, İbrahim Aksu

Diyarbekir Spor: Mert Pala, İbrahim Has, Serhat Zübeyr Koruk, Taner Çekiç, Burak Başkaya (Tolunay Yurtsever dk. 61) , Faruk Yaldıran, Uğur Ayhan, Maksut Birben (Hakan Arslantürk dk. 88 ?), Doğukan Bad, Onur Paksoy (Gökzdeniz Karadeniz dk. 72), Furkan Yılgın

Yedekler: Murat Yıldırım, Şevket Güngör

Goller: Ahmet Dereli (dk. 30, dk. 75 ve 80) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Uğur Ayhan (dk. 66) (Diyarbekir Spor)

Sarı Kartlar: İbrahim Has, (Diyarbekir Spor), Enes Yasin Akyol (Adanaspor)