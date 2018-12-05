Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1

Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar:

32. dakikada orta sahada kaptığı topla ceza sahasına giren ve kaleci Ahmet Sabri ile karşı karşıya kalan Visca, pasını Soner'e aktardı. Bu oyuncunun şutu yan ağlarda kaldı.

36. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Anderson'un şutu, kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

53. dakikada Anderson'un pasında soldan rakip ceza sahasına girmek isteyen Kosecki, Gökhan İnler tarafından yere indirilince karşılaşmanın orta hakemi Arda Kardeşler, penaltı gösterdi. Atışı kullanan Orhan Taşdelen topu ağlara yolladı. 1-0.

56. dakikada Berk ile duvar pası yapan Kosecki'nin sert şutunda kaleci Volkan topu güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kosecki'nin yerden vuruşunda kaleci Volkan, topu kornere çeldi.

79. dakikada İrfan Can'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Kerim Frei'in gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.

82. dakikada Manuel da Costa, rakip ceza sahasına yöneldiği anda Hamidou Traore'nin arkadan sert müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında da ortalık karıştı. Arda Kardeşler, her iki oyuncuya da doğudan kırmızı kart gösterdi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Edin Visca'nın vuruşunda kaleci Ahmet Sabri köşeden topu çeldi.

84. dakikada Galip, Gökhan İnler'i ceza sahasında düşürünce hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Edin Visca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Adana Demirspor: Ahmet Sabri Fener, Tayyib Talha Sanuç, Hamidou Traore, Berk Yıldız, Emre Nefiz (Orkan Çınar dk. 78), Anderson (Galip Güzel dk. 74), Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Batuhan İşçiler, Kosecki, Boubacar Traore

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Erkam Develi, Yiğit Kadıoğlu, Rüştü Hanlı, Musa Bulut

Medipol Başakşehir Volkan Babacan, Uğur Uçar (Caiçara dk. 76), Attamah, Da Costa, Karim Hafez, Edin Visca, Gökhan İnler, Kerim Frei, Milos Jojic (Bajic dk. 66), Soner Aydoğdu (İrfan Can dk. 66), Adebayor

Yedekler: Mert Günok, Mahmut Tekdemir, Yusuf Avcılar, Salim Farsak, Kutay Pekşen

Goller: Orhan Taşdelen (dk. 54 pen.) (Adana Demirspor), Edin Visca (dk. 85 pen.) (Medipol Başakşehi)

Kırmızı kartlar: Hamidou Traore (Adana Demirspor), Manuel da Costa (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Jakub Kosecki (Adana Demirspor), Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)