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Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Alanya Kestelspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

tur maçında Adana Demirspor, Alanya Kestelspor'u evinde 3-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar


19. dakikada Alanya Kestelspor'un ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Lanzafame'nin pasıyla buluşan Hamza, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


41. dakikada Adana Demirspor'da Yunus'un serbest vuruşunda yaptığı ortaya kafa vuran Anıl, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


49. dakikada Adana Demirspor'da Sedat'ın ortasında savunmadan seken topu alan Okan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0


56. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Adana Demirsporlu Kosecki, kaleci İsmail'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.


80. dakikada Adana Demirspor'un ceza sahasındaki karambolünde Alanya Kestelspor'dan Efe aldığı topa düzgün bir vuruş yaparak ağlara gönderdi. 3-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Veli Karakaya, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Melih Kurtuluş


Adana Demirspor: Emre (Vedat dk. 73), Semih, Okan, Mehmet Berkant, Anıl, Hamza, Sedat (İzzet dk. 58), Emircan, Traore (Kosecki dk. 35), Lanzafame (Emrecan dk. 73), Yunus (Samed dk. 58 Ali)


Yedekler: Mehmet, Erkan


Teknik Direktör: Ümit Özat


Alanya Kestelspor: İsmail, Berkay, Mert, Alper, Efe, Murat, Kürşat (Yunus Emre dk. 66), Buluthan (Ufuk dk. 88 ?), Ali Berke (Okan dk. 73), Güner (Ali Eren dk. 66), Talha


Yedekler: Hasan, Ufuk, Okan, Tolga


Teknik Direktör: Ahmet Duman


Goller: Hamza (dk. 19), Anıl (dk. 41), Okan (dk. 49) (Adana Demirspor), Efe (dk. 80) (Alanya Kestelspor)


Sarı kartlar: Emrecan, Mehmet Berkant (Adana Demirspor), Kürşat, Murat (Alanya Kestelspor)

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