Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Niğde Anadolu FK: 0

0 galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Ezeh'in ceza alanına ortasında defanstan dönen top Belhanda'nın önüne düştü. Belhanda gelişine sert şekilde vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0
23. dakikada Castro'nun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga'nın şutunu kaleci Mertcan kurtardı.
39. dakikada Kaan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Assombalonga'ın kafa vuruşunda vuruşunda top az farkla auta çıktı.
69. dakikada Yunus Akgün ceza sahasına yerden pasında topa Assombalonga dokundu, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
78. dakikada ceza sahası içerisinde dengesini yitiren Balotelli'nden önüne düşen topa Semih'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
80. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Balotelli'nin kafayla indirdiği topu Assombalonga ağlara yolladı. 3-0
87. dakikada ceza yayı üzerinden Balotelli'nin sert şutunda kaleci Mertcan gole izin vermedi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Bersan Duran
Adana Demirspor: Muric, Tayyip Sanuç, Semih Güler, Kaan Kanak (Tarık Çamdal dk. 65), Assombalonga, Belhanda (Balotelli dk. 73), Ezeh, Metehan Mimaroğlu (Yunus Akgün dk. 65), Castro (Sinan Kurt dk. 55), Gökhan İnler (Stambouli dk. 73), Rassoul
Yedekler: Vedat Karakuş, Samet Akaydin, Balotelli, İzzet Çelik, Vargas, Simon Deli
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Niğde Anadolu FK: Mertcan Dağlı, Ümit Karaal (Hüseyin Solaklı dk. 76), Cumhur Yılmaztürk, Berat Tosun, Mehmet Enes Sığırcı (Alperen Selvi dk. 76), Atalay Yıldırım, Mustafa Kaya (Tayfun Tatlı dk. 56), Atalay Gürel (Polat Abay dk. 70), Aykut Çolakoğlu, Ferhat Katipoğlu, Murat Elkatmış (Recep Türköz dk. 70)
Yedekler: Enes Kalyoncu, Tuncay Turgay Çağman, Rıza Efendioğlu, Muhammet Beşir, Recep Türköz
Teknik Direktör: Mehmet Balçın
Goller: Belhanda (dk. 11), Assombalonga (dk. 69 ve 80) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Castro, Belhanda, Ezeh (Adana Demirspor), Cumhur Yılmaztürk (Niğde Anadolu FK)