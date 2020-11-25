Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 4 - A. Afyonspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.
tur maçında Adana Demirspor evinde A. Afyonspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğüyle tamamladı.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Adana Demirspor'da serbest vuruş kullanan Erkan, topu ağlara gönderdi. 1-0
36. dakikada sol kanattan Mehmet'in ortasında ceza sahası içinde Samet Ali'nin kafa vuruşu dışarı çıktı.
39. dakikada sol kanattan Erkan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sedat, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
45+1. dakikada Afyonspor'da ceza sahasına sarkan Bora, kaleci Vedat'ın yanından topu ağlara gönderdi. 2-1
59. dakikada Adana Demirspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mehmet'in vuruşunda top filelere gitti. 3-1
76. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Kosecki'nin ortasında ceza sahası içinde Emircan, sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 4-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alpaslan Şen, Kerem Yükünç, Yakup Bulut
Adana Demirspor: Vedat, Okan, Mehmet, Tarık (Gökhan dk. 46), Semih, Anıl, Hamza, Volkan (Emircan dk. 46), Sedat (Pa Dibba dk. 59), Erkan (Kosecki dk. 46), Samed Ali (Yunus dk. 46)
Yedekler: Zubas, İzzet, Mehmet
Teknik Direktör: Ümit Özat
A. Afyonspor: Mehmet, Veli, Emre, Anıl, Nazmi, Ferhan, Emre, Mehmet (dk.86 Yavuz ?), Onur (dk. 67 Veysel), Görkem (Mert dk. 81 ?), Bora (Cihan dk. 67)
Yedekler: Ahmet
Teknik Sorumlu: Özgür Doğramacı
Goller: Erkan (dk.15), Sedat (dk. 39), Mehmet (dk. 59), Emircan (dk. 76) (Adana Demirspor) Bora (dk. 45+1) (A. Afyonspor)
Sarı kartlar: Yusuf, Anıl, Mehmet, Nazmi (A. Afyonspor)
Kırmızı kart: Veli (dk. 63) (A. Afyonspor)