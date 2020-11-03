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Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 2 - 68 Aksarayspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

tur maçında Adanaspor, 68 Aksarayspor'u evinde 2-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar


15. dakikada Ozan, orta sahadaki Evren'in verdiği ara pasla gole giderken 68 Akhisarspor'un savunması Ozan'a müdahale ederek golü engelledi.


17. dakikada 68 Aksarayspor'un atağında soldan gelen top, rakip savunmanın hatasıyla Muzaffer'in önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


45+2. dakikada İsmail'in sağ kanattan ara pasıyla topla buluşan Ozan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1


71. dakikada Ozan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Roni, seri çalımlarla 68 Aksarayspor'un defansını atlatarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Çetin Öncel, Burak Sami Şad


Adanaspor: Yaşar, Cenk, İsmail, Evren, Muhammet (Melih dk. 87 ?), Ahmet, Umut, Ömer (Belem dk. 65), Serhat (Berkan dk. 46), Ozan (Eric dk. 80 ?), Roni (İbrahim dk. 87 ?)


Yedekler: Burak, Mustafa


Teknik Sorumlu: Semih Özü


68 Aksarayspor: Mehmet, İbrahim (Taha dk. 39), Ömer, Furkan, Serkan (Ahmet dk. 68), Gürcan, Muzaffer, Mustafa (Fatih dk. 68), Taha (Enes dk. 77), Güney (Oğuzhan dk. 77), Necmi


Yedekler: Berkay, Ömer


Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki


Goller: Ozan (dk. 45+2), Roni (dk. 71) (Adanaspor), Muzaffer (dk. 17) (68 Aksarayspor)


Sarı kartlar: Serhat, Ahmet (Adanaspor), Serkan, Muhammet, Ahmet (68 Aksarayspor)

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