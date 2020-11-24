Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 2 - Sakaryaspor: 2

tur maçında Adanaspor evinde Sakaryaspor'u ağırladı. Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlanınca uzatmalara gidildi. Uzatma bölümü de 2-2 berabere sona erince seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında Adanaspor, Sakaryaspor'u 4-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Adanaspor'da Celil, orta sahadan aldığı topla ceza sahası içine sokuldu. Kaleci Alişan ile karşı karşıya kalan Celil, topu ağlara göndermek istedi ancak Alişan gole izin vermedi.

29. dakikada Sakaryaspor'da Mehmet ceza sahası içinde Muhammet tarafından düşürülünce hakem Erhan Kutlu ise penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada Sakaryaspor'da Abdulaziz penaltı atışında topun başına geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

35. dakikada Adanaspor'da Ozan, Celil'in yolladığı ara pasla ceza sahası içerisine girdi. Rakip savunma oyuncularını çalımlayarak ilerleyen Ozan, aşırtma bir vuruşla topu kaleci Alişan'ın üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-1

60. dakikada Adanaspor'da Ozan, orta sahadan ara pasla buluştuğu topla ceza sahasına girdi. Ozan, aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.

111. dakikada Adanaspor'da Celil, uzaklaştırmak istediği topu Sakaryasporlu Mehmet'e kaptırdı. Mehmet, kaleci Yaşar'ın yanından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

115'inci dakikada Adanaspor'da Celil'in kullandığı köşe vuruşunda Cenk, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erhan Kutlu, Mehmet Mithat Levent, Mehmet Şengül

Adanaspor: Yaşar, Donkor, Cenk, İsmail, Muhammet (Canberk dk. 70), Berkan (Embe dk. 85 ?), İbrahim, Celil, Ömer, Ozan (Belem dk. 70), Roni

Yedekler: Burak, Mustafa, Melih

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Sakaryaspor: Alişan, Canberk, Berkay, Ümit, Hakan, Azad, Çağrı (Caner dk. 110 ?), Muhammet, Mehmet, Abdulaziz (Oğuzhan dk. 87 ?), Berk (Ali dk. 75)

Yedekler: Eray, Ramazan, Hasan, Fatih, Burak, Özkan, Kaan

Teknik Direktör: Murat Balaban

Goller: Abdulaziz (dk.30), Mehmet (dk. 111) (Sakaryaspor), Ozan (dk. 35), Cenk (dk. 115) (Adanaspor)

Penaltılar:

Atanlar: Celil, Cenk, Ömer, İbrahim (Adanaspor), Ali, Caner, Muhammet (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Muhammet, İbrahim, Canberk (Adanaspor),Mehmet, Çağrı (Sakaryaspor)