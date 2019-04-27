Ziraat Yüksek Mühendisi Çelen; "Fidelerin dikiminden sonra bakımı da oldukça önemli"

Adana'nın Kozan İlçesinde mevsimi dolayısıyla dikimine başlanan çeşitli fidelerin satışlarında büyük artışlar görülmeye başlandı. Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Çelen fidelerin dikiminden ziyade dikimin gerçekleştikten sonra yetiştirme aşamalarının da oldukça önemli olduğunu belirtti. Çelen fidelerin ileriki safhada sebze ve meyve veriminin artmasında ilaçlama ve gübreleme tekniklerinin de önemine değindi.

Genellikle Nisan ayı başında başlayıp Mayıs Ayı sonuna kadar devam eden fide satışlarına Kozan'da vatandaşlardan talep artmaya başladı. Kozan İlçesinde fide satışı gerçekleştiren Çelen Organik Tarım'ın sahibi Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Çelen; "İçerisinde bulunduğumuz mevsim dolayısıyla fide ekimine halkımız yoğun ilgi göstermektedir. Özellikle sebze fidelerindeki satışlarımız bugünlerde biraz daha fazla ilgi görmektedir. Irkı ve cinsi belli olan fidelerin toprakla buluştuktan sonra hangi ilaçların ne zaman ve nasıl kullanılacağı çok önemlidir. Çünkü fidelerin büyüme aşaması ve büyüdükten sonraki verim aşamasında verimin yüksek olması için ilaçlama ve gübrelemeye dikkat etmemiz gerekmektedir. Bizler Çelen Organik Tarım olarak müşterilerimize sadece fide satışı gerçekleştirmekle kalmıyoruz aynı zamanda fidelerimizi diktikten sonra çeşitli hastalık, zararlı haşere ve gübreleme hakkında da gerekli bilgileri müşterilerimize veriyoruz. Bunlara uygun olan gübre ve ilaçları da müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Geçmiş yıllarda tavsiyelerimize uyan müşterilerimizin dikimini gerçekleştirdikleri fidelerden elde ettikleri sebze ve meyve verimlerinin oldukça arttığını hep beraber gördük. Bu konu hakkında da bilgi almak isteyen hemşerilerimiz Saimbeyli Caddesi Barbaros Sokak No: 6/B Halil Bedir Camii karşısındaki işyerimize uğrayarak ta bizlerden bilgi alabilirler. Yine 0542 565 77 75 ve 0536 228 13 77 numaralı telefonlarımızdan da bilgi alabilirler" dedi.