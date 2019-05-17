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Ziya Paşa mezarı başında anıldı

Büyük Şair ve eski Adana Valisi Ziya Paşa, Çukurova İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı.


1825 yılında doğan ve 17 Mayıs 1880 tarihinde Adana'da ölen dönemin en büyük şairlerinden kabul edilen eski Adana Valisi Ziya Paşa'yı ölümünün 139 .yıldönümünde Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri unutmadı.


İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Avni Hakan Tavşanoğlu, öğretmenler ve öğrencileri tarafından Ziya Paşa Parkı içindeki mezarı önünde Fatiha okudular. Okul Müdürü Tavşanoğlu 2000 yılından beri her yıl Ziya Paşa'nın mezarını öğretmen ve öğrenciler ile ziyaret ettiklerini belirterek, “Büyük devlet adamı ve şairini Adana'da bulunması ve vali olarak görev yapması bizler için birer gurur kaynağıdır. Ölümünü üzerinden 139 yıl geçmesine rağmen beyitleri günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Ruhu şad olsun” dedi.


Daha sonra okul öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Ulucami ve külliyesi ile çevredeki tarihi binaları gezdi.

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