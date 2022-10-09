Ziyaretçiler ebru sanatını deneyimledi

Adana Lezzet Festivali'nde Yüreğir Belediyesi standı yine doldu taştı. Usta aşçıların hazırladığı ikramları tadan ziyaretçiler geleneksel ‘ebru' sanatını deneyimledi.

Yüreğir Belediyesi, bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne usta aşçıların kültürevleri deneysel mutfağında hazırladığı eşsiz lezzetlerle katıldı. Birbirinden leziz ürünlerin sergilendiği Yüreğir Belediyesi standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sunulan ücretsiz ikramlıkları tadan ziyaretçiler özel hazırlanan broşürlerle belediyenin çalışmaları hakkında bilgi edindi.

Yüreğir Belediyesi Kültürevleri geleneksel Ebru sanatı hocalarının sunduğu görsel şölen büyük ilgi gördü. Eline ebru fırçasını alarak ebru teknesinin başına geçen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in yaptığı resmi tekneden çıkarışına ziyaretçilerin alkışları eşlik etti. Başkan Kocaispir, suyun renklerle buluşmasının özel bir deneyim olduğunu ifade etti.

Festival süresince Yüreğir Belediyesi'nin standını ziyaret eden büyük küçük, kadın erkek binlerce Adanalı, ebru sanatını deneyimledi.

Misafirleri ile yakından ilgilenen ve festivalin Adana için çok önemli bir kazanım olduğunu belirten Başkan Kocaispir, kültürel mirasların korunması, sürdürülebilirliği ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.