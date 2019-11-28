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Zor dönemden geçen üreticiye tarım kredi desteği

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Yaşar Özkan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin son dönemde, üreticiye tarımsal ürünlerin temininde sıfır faizle destek verdiğini söyledi.

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Yaşar Özkan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin son dönemde, üreticiye tarımsal ürünlerin temininde sıfır faizle destek verdiğini söyledi.


Özkan, yaptığı açıklamada, bunun zor dönemler geçiren üretici için önemli bir destek olduğunu belirterek, “Tarım Kredi; motorin, tohumluk, fide, bitki besleme ürünleri ve zirai ilaç için faizsiz veya düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. Son yıllarda gelinen bu noktada çiftçi bundan memnun. Gübre olsun, tohum olsun, tarımsal alet olsun sıfır faizle üreticiye mal temini sağlıyorlar. 1 sene sonra ödeme koşuluyla” dedi.


Tarım Kredi'nin üreticilerin ekonomik menfaatlerini koruduğunu söyleyen Özkan, “Üretici yani köylü güçlü olursa devlet güçlü olur. Yani Türkiye güçlü olur. Bu nedenle üreticiye destek hep devam etmelidir. Köylü yaptığı üretimle kendi geçimini sağlarken, aslında ülkeyi de doyurur. Çiftçi desteklenir ve kazanırsa ekonomide kalkınır" diye konuştu.

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