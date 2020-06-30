Zorla evlendirilmek istenen genç kız olayında çarpıcı detaylar

Adana'da zorla evlendirildiğini ileri sürerek polisi arayıp kurtulan genç kızın sevdiği birisi olduğu, ancak annesinin söz verdiği kişiyle evlendirilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylan Beyazkaya (19) annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğüne getirildi. İddiaya göre, Beyazkaya evlenmek istemediği için törenden bir fırsatını bulup 155 polis imdat hattını arayarak "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonundayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis genç kızı salondan dışarı çıkartıp dinledi. Bu arada genç kız gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

Genç kız uzun süre polisin arkasında gözyaşı döktü. Polis, koruma altına aldığı genç kızı bir süre sonra araca bindirip polis merkezine götürdü. Daha sonra ifadesi alınmak üzere anne de polis merkezine götürüldü.

"Askerde sevdiğim var"

Polis merkezine götürülen genç kızın alınan ilk ifadesinde annesinin kendisini söz verdiği bir ailenin oğlu ile 6 ay önce nişanladığını, 3 gün sonra da düğün yapacağını, bugün de nikah kıymak için salona getirdiğini belirterek, "Benim askerde sevdiğim var 3 ay sonra askerden gelecek. Ben annemin istediği erkekle evlenmek istemediğim için polisi bana yardım etmesi için aradım. Ben sevdiğim kişiyle evlenmek istiyorum. Eğer annem bu evlilikten vazgeçmezse ben sığınma evine gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Genç kızın ayrıca ailesinden evlenmesi için ısrar etmeleri durumunda onlardan şikayetçi olacağını da söylediği ileri sürüldü. Annenin ise zorla evlenme iddialarını yalanladığı, kızının evlendikten sonra İstanbul'a gitmek istemediği için böyle yaptığını iddia ettiği öğrenildi.

Anne ve kızın polis merkezindeki ifadesi devam ediyor.