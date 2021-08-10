Zorluklarla mücadelede “travma” eğitimi

Adana'da ilk defa uygulanan ve Türkiye'ye örnek olan Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi'nin devamı niteliğinde olan “Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi” için düzenlenen imza töreni, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger'in ve Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'in katılımı ile gerçekleşti.

Özer; “İl Müdürlüğümüz tarafından uygulanan ve Türkiye'de bir ilk olan Yas ve Matem Danışmanlığı Projemizin ardından yine bir ilke imza atıyoruz. Türkiye'de ve dünyada yakın zamanda meydana gelen orman yangını, deprem, sel, trafik kazaları ve pandemi gibi süreçler, insanlar üzerinde travmatik sonuçlara yol açmış olup projemiz tam da bu konulara yönelik destek sağlama amacı gütmektedir” dedi.

Özer, şöyle devam etti:

“Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan Travma Psikolojik Danışmanlığı Projemizi; ilimizde doğal afet (deprem, sel vb.) yangın ve göçük, terör, cinsel şiddet, intihar, fiziksel şiddet, aile içi şiddet, trafik kazası ya da ölümcül hastalık gibi travmatik yaşam olayları yaşayan tüm kişilere uygulayacağız. Proje kapsamında bu tür olaylara maruz kalmış yakınlarına yönelik en doğru şekilde bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, bu bireylerin normal yaşamlarına uyumlarını kolaylaştırarak travmanın ruhsal etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla hayata geçiriyoruz.”

Hedef kitleye sahada en hızlı şekilde ulaşacak olan meslek elemanlarının, proje kapsamında alacakları eğitimlerle sahaya çıkacaklarını anlatan Özer, “Başta şehit çocukları ve yakınları olmak üzere, travma yaşamış çocuk, kadın, yaşlı tüm bireylere profesyonel destek sağlayacağız. Ayrıca ilimizde yer alan çeşitli AFAD, itfaiye, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlara yönelik Travma Temel Eğitimi vererek, bu sayede eğitimleri sürekli hale getireceğiz” diye konuştu.

Özer, sosyal içerikli konularda il müdürlüğü olarak, yeni projeler geliştirmek için ekibiyle daha fazla gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.