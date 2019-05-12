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Zuladaki kaçak sigaraları "Tiryaki" buldu

Adana polisinin yaptığı operasyonda çekicinin dorsesinde "Tiryaki" isimli kaçakçılık köpeği 50 bin 500 paket kaçak sigara buldu.

Adana polisinin yaptığı operasyonda çekicinin dorsesinde "Tiryaki" isimli kaçakçılık köpeği 50 bin 500 paket kaçak sigara buldu.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'ya gelen bir çekici de yüklü miktarda kaçak sigara olduğu ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine harekete geçip çekicinin geliş güzergahında önlem aldı. Polis bir süre sonra gelen çekiciyi merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu. Polis yaptığı aramada çekicide bir şey bulamadı. Bunun üzerine "Tiryaki" isimli kaçakçılık köpeği çekici de ve dorsede arama yaptı. Köpek kısa sürede dorseye tepki verdi. Polis köpeğin tepki verdiği yerde yaptığı aramada 50 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Polis araçtaki 2 kişiyi gözaltına alırken kaçak sigaralara el koydu.

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