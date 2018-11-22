İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zulüm gören Müslümanlar için kermes

Müslümanlara zulüm yapılan ülkelerdeki insanlara yardımcı olmak isteyen bir grup kadın, Adana’da kermes ve resim sergisi düzenledi.

Müslümanlara zulüm yapılan ülkelerdeki insanlara yardımcı olmak isteyen bir grup kadın, Adana'da kermes ve resim sergisi düzenledi.


Seyhan'da Duygu Kafe civarında bir grup kadın Doğu Türkistan, Yemen ve Mescidi Aksa ile ilgili resim sergisi açıp kermes düzenledi. Resim sergisiyle manevi destek olan grup, aynı zamanda zulüm yapılan ülkelere maddi destek için kermes de düzenleyerek zulüm gören Müslümanlara maddi destek olmaya çalıştı.


"Zulmü durduramıyorsan duyulmasına vesile ol" düşüncesiyle harekete geçen grup, Müslümanların bir an önce harekete geçip zulüm gören kardeşleri için ses çıkarmalarını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.