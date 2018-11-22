Zulüm gören Müslümanlar için kermes

Müslümanlara zulüm yapılan ülkelerdeki insanlara yardımcı olmak isteyen bir grup kadın, Adana'da kermes ve resim sergisi düzenledi.

Seyhan'da Duygu Kafe civarında bir grup kadın Doğu Türkistan, Yemen ve Mescidi Aksa ile ilgili resim sergisi açıp kermes düzenledi. Resim sergisiyle manevi destek olan grup, aynı zamanda zulüm yapılan ülkelere maddi destek için kermes de düzenleyerek zulüm gören Müslümanlara maddi destek olmaya çalıştı.

"Zulmü durduramıyorsan duyulmasına vesile ol" düşüncesiyle harekete geçen grup, Müslümanların bir an önce harekete geçip zulüm gören kardeşleri için ses çıkarmalarını istedi.