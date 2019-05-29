"Zümrüt Apartmanı" kitabı yazarına Adana Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında Av. Osman Aydoğan'ın suç duyurusuyla birlikte soruşturma başlattı.

Abdullah Şevki'nin “Zümrüt Apartmanı” kitabındaki pedofiliyi öven bölümler tepki çekmişti. Çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması ve ilgililer hakkında cezai işlem başlatılması için suç duyurusunda bulunuldu.

Kitabın yazarı ve yayıncısı ve dağıtıcıları hakkında suç duyurusu

28 Mayıs 2019 tarihinde yayıncısı, yazarı ve dağıtıcıları hakkında suç duyurusunda bulunan Avukat Osman Aydoğan, kitabı müvekkilinin kendisine ulaştırdığını söyleyerek, “Kitabı okuyup incelediğimde dehşete kapıldım, bir yazar kurgu da olsa bu cümleleri nasıl kaleme alabilirdi. Bunun üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek dilekçemizde kitabın içeriğinde anlatılan çocuğa yönelik cinsel istismar eylemlerinin şehvetli ve pornografik bir dille anlatılmasının Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi gereği “müstehcenlik” suçunu oluşturduğunu ve Basın Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle şikayetçi olduk. Ülkemizde insanlar yazarlar tabi ki görüşlerini söyleme hakkına sahip olmalılar. Ancak bu görüş ve düşüncelerin faşizan, başkasına zarar verici, küçük çocukların kullanıldığı, ayrıştırıcı, suça teşvik edici vb. olmaması gerekmektedir” dedi.

Av. Aydoğan, romanda pornografiyi küçük bir çocuğu kullanarak yapmakta olduğunu belirterek, “Bu anlatım tarzı ve konu, çocuğun cinsel istismarı suçunu özendirdiği gibi; istismar suçunu doğrulayan, meşru gösteren ve her istendiğinde, çocuk parkına giderek çocuğun velisinden uzaklaşmasını bekleyerek yapılabileceğinden bahsetmektedir. Bu tarz bir anlatım düşünce özgürlüğü içerisine tabi ki giremez. Suçu övdüğü gibi; genel ahlaka aykırı suçlar arasında olan basın ve yayın yoluyla müstehcenliği yayma suçunu oluşturmaktadır bu nedenle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunma gereği duydum” diye konuştu.

Av. Aydoğan'ın suç duyurusunun ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlattı.