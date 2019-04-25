1 Mayıs'a davet açıklaması

1 Mayıs Tertip Komitesi basın açıklaması yaparak, Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'ta alanlarda olacaklarını açıkladı.

Eğitim-Sen Şubesinde, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen basın açıklamasında umudu ve mücadeleyi büyütmek için 1 Mayıs'ta alanlarda olduklarını söyledi.

Tertip komitesi adına basın açıklamasını okuyan Sağlık Emekçileri Sendikası Şube Başkanı Fatma Unutmaz, “Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz 1 Mayıs'a sayılı günler kala bu ülkenin emeği ile geçinen tüm kesimleri olarak adeta yosunlu taşlara basarak kara bir suyu geçiyoruz. Bugün önümüzde iki yol var. Ya iş güvencemiz başta olmak üzere temel taleplerimize birlikte sahip çıkıp emeğin birleşik gücünün zaferlerine bir yenisini ekleyerek hep birlikte kazanacağız. Ya da bugüne kadar aldığımız darbelerin üstüne bir yenisinin eklenmesine izin verip hep birlikte kaybedeceğiz. Biz karanlığın zifiriye döndüğü zamanlarda bile yarına dair umudumuzu hiç yitirmedik. Bugünden yarına umut biriktirmeye devam ettik.

Ekonomik krizin faturasının emekçilere yıkılmadığı, emeğin sömürülmediği, herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı bir işinin olduğu, kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu, sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin, itiraz etmenin cezalandırılmadığı, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir dünya ve ülke istiyoruz. Biz kurduğumuz zaman, sonsuz güzelleşecek bir dünya ve ülke için güvencesizliğe, işsizliğe, yoksulluğa teslim olmayacağız. Umudu ve mücadeleyi büyütmek için 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Barış ve huzur içinde kardeşçe yaşayacağımız güzel günlere hep birlikte omuz omuza yürümek, için 1 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00-17.00' saatleri arasında miting alanındayız” diye konuştu.