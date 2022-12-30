Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1 yaşındaki yabancı uyruklu Halil Abit isimli bebek sabaha karşı annesi tarafından emzirilerek uyutuldu. Birkaç saat sonra bebeğin nefes almadığını fark eden Abit ailesi, bebeiği Gölbaşı Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan incelemelerde bebeğin öldüğü tespit edildi. Halil Abit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Halil Abit'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopside belirlenecek.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.