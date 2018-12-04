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109 Santim uzunluğunda boynuzu olan keçi avlandı

2018-2019 Av turizmi kapsamında yerli avcı tarafından vurulan 9 yaşındaki 109 santim boynuz uzunluğu olan dağ keçisi avlandı.


Kahta genel avlağında Yerli Avcı Mustafa Şevketoğlu tarafından 9 yaşında ve boynuz uzunluğu 109 santim olan erkek dağ keçisi avlandı. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri gözetiminde gerçekleşen avcılık belirli bir kota dahilinde yapılıyor.


Adıyaman'da sayıları 3 bin 182'yi bulan yabani dağ keçisi her gecen gün artıyor. Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı sahalarında yaşayan dağ keçileri belirli kota ile ihale ediliyor.


2018-2019 yılı av turizmi kapsamında şuana kadar 4'ü yabancı 1'i yerli olmak üzere 5 avcının avlandığı öğrenildi.

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