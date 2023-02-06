13 saat sonra Adıyaman'dan sevindirici haber

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. Adıyaman'ın merkez ilçesinde enkaz altında kalan 15 yaşındaki Bedriye Öztürk 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda zamanla yarıştı. Binanın enkazı altında kaldığı belirtilen Bedriye Öztürk (15) ekiplerce sağlıklı olarak kurtarıldı.

Bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın gözlerinin açık olduğu ve tepki verdiği bildirildi.