15 Temmuz Gazisi Yıldırım Çiftçi'ye devlet övünç madalyası verildi

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında o gece Ankara Yenimahalle'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi civarında cuntaya karşı direnirken hainlerin kurşunuyla yaralanan Yıldırım Çiftçi'ye cumhurbaşkanlığı makamı tarafından devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile gönderilen devlet övünç madalyası ve beraatı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez tarafından valilik makamında 15 Temmuz Gazisi Yıldırım Çiftçi'ye takdim edildi. Valilik makamında düzenlenen devlet övünç madalyası töreninde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'de hazır bulundu. Gaziliğin Türk milleti için onur kaynağı bir makam olduğunu belirten Vali Aykut Pekmez, “15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Allah, din, vatan, bayrak ve istiklal uğruna en aziz varlığı olan canını ortaya koyan Yıldırım Çiftçi kardeşimize cumhurbaşkanımızın tevcihi ile devlet ve millet nazarında kahramanlıklarının nişanesi olan devlet övünç madalyasını takdim ediyoruz. Her köşesi şehitlerimizin ve gazilerimizin asil kanları ile sulanmış bu mukaddes vatanın bekası için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimiz, canını hiçe sayan gazilerimiz bağımsızlığımızın, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük teminatıdır. Bildiğiniz gibi yurdumuzun birlik beraberliğine kasteden düşman odaklar, 15 Temmuz'da harekete geçerek hain FETÖ terör örgütü eliyle ihanet girişiminde bulunmuştu. Necip milletimizin yekvücut halindeki muhteşem direnişiyle bertaraf edilen bu hain kalkışma bütün dünyaya Türk milletinin devleti ve vatanı mevzubahis olunca neler yapabileceğini bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesi cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları dolduran vatandaşlarımız, vatanımızı parçalamak, milletimizi bölmek isteyen üniformalı teröristlere karşı göğsünü siper etmişlerdir. Bugün tevcih edilen devlet övünç madalyası ve beratı kahraman gazimiz Yıldırım Çiftçi tarafından çocuklarına bırakılacak en güzel mirastır. Bu millet, şehit ve gazilerine minnettardır ve asla onları unutmayacaktır. Bu beratta onun bir nişanesidir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Aykut Pekmez, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına 15 Temmuz Gazisi Yıldırım Çiftçi'ye devlet övünç madalyası ve beraatını takdim etti.