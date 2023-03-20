1,5 yaşındaki Zeynep hassas burunlu köpek ile aranıyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 15 Mart tarihinde meydana gelen sel felaketinde akıntıya kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal, hassas burunlu kadavra köpeğiyle aranıyor.

Felaketin 6'inci gününde Tut ilçesi Ömerova Deresi ve çevresinde jandarma ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalar gerçekleştiriyor. Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma Ekipleri, JÖAK'a bağlı hassas burunlu ‘Tayga' isimli kadavra köpeği tarafından aranıyor.

Afet bölgesinde bulunan Tayga, 20 kilometrelik alanda Zeynep Zümra Tekdal'ın izini sürüyor. Ekipler, aynı zamanda dere yatağında bulunan çamur yığınları ve dev kayaları da kaldırmaya çalışarak 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ı bulmaya çalışıyor.