16. Dönem il öğrenci meclis seçimi yapıldı

Dönem İl Öğrenci Meclisi seçiminde Bilgi Anadolu Lisesi öğrencisi Nisanur Sapdüzen başkanlığa seçildi.

Adıyaman'da il merkezi ve ilçelerin 5'er kişiden oluşan öğrenci meclisi üyeleri Halk Eğitim Merkezi Salonunda seçim gerçekleştirdi. Toplam 45 meclis üyesi öğrencinin katılımı ile gerçekleşen seçimlerde 21 öğrenci başkanlık için yarıştı.

Başkan adayları kendilerini tanıtarak delegelerden oy istedi. Bilgi Anadolu Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Nisanur Sapdüzen 26 oy alarak 16. Dönem İl Öğrenci Meclisi Başkanlığına seçildi.

Seçimde konuşma yapan 15. Dönem Başkanı Ahmet Berat Söylemez salonda bulunan öğrencilerden helallik dileyerek yeni seçilen başkanı tebrik etti.

Yeni Başkan Nisanur Sapdüzen, seçimde kazananın Adıyaman olduğunu belirterek, birlik ve beraberlikten bahsetti.

Sapdüzen konuşmasında, "Biz sadece Adıyaman'ı temsil etmek için değil, Adıyaman'a hizmet edebilmek için varız” ifadelerine yer verdi.