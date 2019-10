16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü önce tıra sonra refüje çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce tıra, sonra refüje çarptı. Olay yerinden kaçan şahıs ile arkadaşı, polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Malatya karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde Mehmet Can T. (16) idaresindeki 02 EB 425 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce aynı istikamette seyir halinde olan bir tıra, daha sonra ise refüje çarptı. Yaşanan kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Mehmet Can T. ile araçta bulunan Asım A. (16), araçtan inerek olay yerinden kaçtı. Her iki şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.