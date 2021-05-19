19 Mayıs'ta bisiklet turu düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da bisiklet turu düzenlendi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turuna çok sayıda kişi katıldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın valilik önünde startını verdiği bisiklet turu, Gölbaşı Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde yapıldı. Yaklaşık 3 kilometrelik bisiklet turu valilik önünde sona erdi. Yapılan etkinlikle ilgili olarak konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “102 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o günden bugüne büyük mesafeler kat etmiş saygın devletler arasında hak ettiği yeri almıştır. Bu vesileyle hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ını tebrik ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Özgür Ersan ise “Adıyaman Valiliğinin düzenlediği bu güzel etkinliğe bizlerde çocuklarımızla, arkadaşlarımızla katılalım dedik. Bu zorlu süreçten sonra bizim için de bir değişiklik oldu, çok güzel oldu” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Ziya Çakır ise konuşmasında, “19 Mayıs vesilesiyle toplandık buraya. Bisiklet sporu güzel bir spor herkes yapmalı bence, sağlık açısından da gerekli bir spor” diye konuştu.