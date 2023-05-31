2 bin 43 yıllık ‘tokalaşma' sütunu yeniden ayağa kaldırıldı

6 Şubat depreminde yıkılan 2 bin 43 yıllık Karakuş Tümülüsü'ndeki tokalaşma sütunu, restore edilerek ayağa kaldırıldı.

Kommagene Kralı 2. Mitradates'in annesi İsias, kız kardeşi Antiochis ve Antiochis'in kızı Aka'nın mezarlarının bulunduğu Karakuş Tümülüsü'nün kuzeybatısında bulunan Kral Mitradades ve kız kardeşi Leodike'nin tokalaşma sahnesinin tasvir edildiği sütun 6 Şubat depreminde yıkıldı. Sütunda bulunan 8 adet taş (tambur) yıkılırken, üzerindeki tokalaşma sahnesi 3 parçaya ayrıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetiminde, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener'in öncülüğünde sütunun yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlattı. Taşlar vinç yardımıyla güvenli bir şekilde yerinden kaldırılarak, teknik ekip ve taş ustaları tarafından onarıldı. Tokalaşma sahnesinin kırılan kabartma parçaları onarılarak yeniden yapıştırıldı. Kaidede eksik olan bir parça tamamlandı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener, “Önce tespit çalışmaları yaptık. Yani yıkılan sütundaki bozulmalar, sorunları tespit ettik. Onun üzerine yapılacakları organize ettik ve çalışmalara başladık.

İlkönce sütunların çalışılabilir olması için yerlerinden kaldırarak sırayla dizdik. Onlar üzerinde kırılan parçaların tamamlanmalarını yaptık. Restorasyonları bittikten sonra da yerine yerleştirmeye başladık. Bu süreçte özellikle sütunun yıkılmasına sebep olan eksik bir parça vardı. Yine yöredeki taşlardan getirdik ve o taşı işleyerek kaidenin eksik olan kısmına yerleştirdik. Sonra kaideyi sağlamlaştırdık ondan sonrada sütunlarda ve kabartmada kırılan parçaların onarımlarına başladık. Restorasyon tamamlandı. Onun üzerine de parçaları tekrar yerine koyduk” dedi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, sütunun yeniden turistlerin ziyaretine açıldığını kaydederek, “6 Şubat 2023 tarihi itibariyle meydana gelen depremde Karakuş Tümülüsü'nün Kuzey Batısında bulunan 2. Mitradades ve kız kardeşi Leodike'nin tokalaşma sahnesi yıkıldı. 6 Mayıs itibariyle başlanan restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonucunda tekrar sütun ayağa kaldırılarak ziyaretçilerin hizmetine sunuldu” ifadelerini kullandı.

Turistler ise, tokalaşma sütununun yeniden ayağa kaldırılması ve ziyarete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.