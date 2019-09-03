2. Çevreyolunda aşınan yollar asfaltlıyor

Çevreyolunda devam etti.

Daha önce Fen İşleri Müdürlüğü tarafından birçok noktada gerçekleştirilen asfalt döşeme çalışmalarının yanında, yine şehir genelindeki aşınan yollarda sürdürülecek olan aşınma tabakası asfalt çalışmaları için de kollarını sıvayan Adıyaman Belediyesi, 2. Çevreyolunda aşınan yolları yeniledi.

Gerçekleştirilen aşınma tabakası asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, “2. Çevreyolunda bulunan Karapınar Caddesi ile Abdulmusa Caddesi arasındaki kısımda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Sürücüler ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.