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2 yaşındaki çocuk kar yağışını seyrederken pencereden düştü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yağan karı seyreden 2 yaşındaki çocuk, pencereden beton zemine düşerek yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağan karı seyreden 2 yaşındaki çocuk, pencereden beton zemine düşerek yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan evlerinin 2. katının penceresinden yağan karı seyreden 2 yaşındaki Asil H., dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşerek yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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