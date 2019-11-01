2020 yatırım programına başlandı

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan meclis üyeleri Kasım ayının 1. Oturumunu gerçekleştirdi. Gündem maddelerin görüşüldüğü toplantıda 2020 yılı performans ve 2020 mali yılı bütçe tasarısının görüşülmesiyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı görüşüldü. Görüşülen konular meclis üyelerinin kararıyla plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Mehmet Can Erdoğan, plan ve bütçe komisyonunun Kasım ayı içerisinde çalışma yaparak İl Genel Meclisinde taslağın görüşülerek karara bağlanacağını söyledi.

Erdoğan, yapılacak çalışma ve alınacak kararın Adıyaman'a en iyi hizmet götürme gayesinde olacağından emin olduğunu dile getirdi.