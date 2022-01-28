İhlas Haber Ajansı

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23 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da, hakkında 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalandı.

Adıyaman'da, hakkında 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 40 farklı dolandırıcılık olayına karışan ve hakkında 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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