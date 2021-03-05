24 Derslikli ilkokulunun temeli dualarla atıldı

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesinde bir işadamı tarafından yapılacak olan 24 derslikli ilkokulun temel atma programına Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve firma yetkilileri katıldı.

Yapılacak olan ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye ders verilecek olup, okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, destek eğitim odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak.

Eğitime verdiği destekten dolayı firma yönetimine teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Şeref Cengiz adına ilimiz merkez Mehmet Akif Mahallesinde yapılacak 24 derslikli ilkokulundan dolayı teşekkür ediyorum. Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır. İnşallah bu okulumuzdan vatana millete hayırlı evlatlar yetişecek. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına yapılan okulun açılışını da inşallah hep birlikte yaparız. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı devletimiz ve Adıyamanlı hemşerilerimiz adına firma yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan duanın ardından kurban kesilerek okulun temeli atıldı.