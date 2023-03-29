25 bin kalıcı konutun yapılacağı Karadağ'da iş makineleri çalışmaya başladı

Adıyaman'da 25 bin kalıcı konutun yapılacağı Karadağ'ın Zey (İndere) köyü bölgesinde iş makineleri çalışmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'daki konutların yüzde 68,1'i hasar gördü. Adıyaman'da 56 binin üzerinde konut yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak açıklanmıştı. Adıyaman'da yaklaşık 50 bin kalıcı konut, 23 bin 640 köy evi yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; depremzedelere konut edindirmek için Adıyaman'da yer tespiti, zemin etüdü, proje ihalesi ve yer teslimi yaparak, kalıcı konutların inşasına başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut tarafından kalıcı konutların yapımı Karadağ'da başladı.

Adıyaman Şehirlerarası Otobüs Terminalinin kuzeyinde 4 bin 431 kalıcı konutun temeli önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.

Adıyaman'da 5 milyon metrekare alanda 25 bin konutun yapılacağı Karadağ'da iş makineleri çalışmaya başladı. İş makineleri, zemini tamamen taş olan bölgede temel yeri açma çalışmasını sürdürüyor.

Emlak Konut'tan İnşaat Mühendisi Ekmel Karaköse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adıyaman merkez Zey (İndere) mevkiinde kalıcı konutlar için ihalelerimiz ve yer teslim süreçlerimiz yapıldı. Temellerde çalışmalarımız başladı. 25 bin konut yapımını bu bölgede planlandı. Bu şekilde çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmekte. Bir yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayıp teslimatı yapmayı hedefliyoruz" dedi.