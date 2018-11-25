25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Adıyaman AKİD, ÇATOM'da ki kadınlarla biraya geldi.

Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar Derneği (AKİD) Başkanı Birsen Günay ve beraberindeki kadınları Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) Müdürü Zeynep Erdem karşıladı. ÇATOM'da eğitim gören kadınlara karanfil hediye eden Başkan Birsen Günay ve dernek yetkilileri kadınlara, aile ilişkileri, kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Birsen Günay, şiddetin her türlüsüyle mücadele ettiklerini ve bu yönde farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

ÇATOM Müdürü Zeynep Erdem, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününü kutladı.