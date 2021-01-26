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26 Ocak Dünya Gümrük Günü

Adıyaman Gümrük İl Müdürü Derviş Tekli, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla kurum çalışanlarıyla birlikte Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.

Adıyaman Gümrük İl Müdürü Derviş Tekli, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla kurum çalışanlarıyla birlikte Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyarette Gümrük İl Müdürü Derviş Tekli, Vali Mahmut Çuhadar'a bir buket çiçek takdim ederek, kurum olarak yaptıkları çalışma ve faaliyetler ile Adıyaman'ın ihracat ve ithalat verileri hakkında rakamsal bilgiler sundu.


Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Gümrük Müdürü Derviş Tekli ve kurum çalışanlarıyla bir süre sohbet eden ve kurum çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Çuhadar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm gümrük çalışanları ile Adıyamanlı sanayici ve iş adamlarının 26 Ocak Dünya Gümrük Gününü kutlayıp çalışmalarında başarılar diledi.

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