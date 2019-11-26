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3. Çevreyolunda refüj düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından, 3.

Çevreyolunda asfalt çalışmaları tamamlanan noktalarda refüj düzenleme çalışması yapıldı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 3. Çevreyolunda asfalt çalışması biten noktalarda orta refüje bordür döşeme çalışması gerçekleştirildi.


Konu ile ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, her geçen gün gelişen Adıyaman'ın ulaşımdaki problemlerini ortadan kaldırmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını belirterek, bu çalışmaların en önemli ayağından bir tanesinin de 3. Çevreyolu olduğunu dile getirdi. Yetkililer, “3. Çevreyolundaki çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Alt yapısından sonra asfaltı tamamlanan yolda şu an orta refüj düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

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