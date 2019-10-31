3. Çevreyolu'nda tahrip olan yollar yeniden asfaltlanıyor

Çevreyolu'nda tahrip olan noktalarda asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Daha önce Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2019 yılı asfalt programında yer alan birçok noktada gerçekleştirilen çalışmaları 3. Çevreyolu'nda tahrip olan noktalarda da gerçekleştirilmeye başlayan ekipler, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

3. Çevreyolu'nda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belli kesimlerinde tahrip olan yollardan dolayı asfaltlama çalışmalarına başladıklarını belirtti.