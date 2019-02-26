30. Vergi haftası kutlamaları başladı

kutlanacak olan Vergi Haftası etkinlikleri başladı.

30. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Defterdar Vekili Hasan Hüseyin Avni Acar, defterdarlık birim müdürleri ve çalışanlarıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, hafta boyunca yapacakları çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Gerçekleşen ziyarette Defterdar Vekili Acar, Vali Aykut Pekmez'in yakasına Vergi Haftası konulu rozeti takarak, bir buket çiçek takdim etti.

Defterdar Vekili Hasan Hüseyin Avni Acar ve defterdarlık çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, “Vatandaşlarımıza yönelik tüm kamu hizmetlerinin, seri ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağın oluşturulmasında vergi gelirleri büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda vergi bilincinin yerleştirilmesi amacına yönelik olarak bu yıl 30. kutladığımız Vergi Haftası dolayısıyla, vergisini zamanında ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerimize ilimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine sağladıkları katkı için teşekkür ediyor, özveri ile çalışan tüm Defterdarlık personelimizin Vergi Haftasını kutluyor, mükelleflerimizin bol ve kazançlı bir yıl geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

Vergi Haftası etkinlikleri boyunca defterdarlık tarafından ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, vergi mükellefleri, odalar ve meslek kuruluşları ziyaret edilerek, üniversite öğrencilerine maliyecilik ve vergi ile ilgili sunumlar yapılarak, okullarda konferanslar verilecek.