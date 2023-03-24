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4 çocuk babası şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adıyaman’da 4 çocuk babası şahıs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman'da 4 çocuk babası şahıs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta Karayolu Hasancık köyü yakınlarında 4 çocuk babası Barış Aktaş (32), kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi, jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet olayına karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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