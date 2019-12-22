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4 kilo 870 gram esrar ele ge?irildi

Ad?yaman’da, jandarma ekipleri taraf?ndan bir ikamete yap?lan operasyonda 4 kilo 870 gram esrar ele ge?irildi.

Ad?yaman'da, jandarma ekipleri taraf?ndan bir ikamete yap?lan operasyonda 4 kilo 870 gram esrar ele ge?irildi.


Edinilen bilgilere g?re, Ad?yaman ?l Jandarma Komutanl??? ekipleri ile Besni il?e Jandarma Komutanl??? ekipleri taraf?ndan Besni il?esine ba?l? Kesmetepe Beldesinde bulunan bir adrese uyu?turucu operasyonu d?zenlendi. Yap?lan operasyonda ev bah?esinde topra?a g?m?l? 3 ayr? po?ete konulmu? toplam 4 kilo 870 gram esrar maddesi ele ge?irildi. Uyu?turucu maddelerine jandarma ekiplerince el konulurken olayla alakal? 1 ki?i g?zalt?na al?nd?.


Konuyla ilgili soru?turma s?r?yor.

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