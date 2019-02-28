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4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vurdu

Adıyaman’da babası tarafından av tüfeğiyle kazara vurulan 4 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da babası tarafından av tüfeğiyle kazara vurulan 4 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bağdere köyü Güzelevler mezrasında ikamet eden A.S., 4 yaşındaki kızı E.S.'yi yanına alarak Büklüm köyü Mürsel mezrasında bulunan tarlasına çalışmaya gitti. A.S., yanında getirdiği ve bir akrabasına ait olan av tüfeğini denemek istediği esnada tüfek aniden ateş aldı. Tüfeğin ateş alması ile birlikte 4 yaşındaki E.S. sol kolundan vuruldu. Babası tarafından kazara vurulan E.S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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