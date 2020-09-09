400 yıllık ağaca özel bakım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İstanbul'dan Adıyaman'a göndermiş olduğu özel ekip, 400 yıllık anıt çınar ağacına bakım ve onarım yaptı.

Halk arasında ‘Çınarlı Cami' olarak bilinen Eskisaray Camii'nin avlusundaki 400 yıllık anıt ağacına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen özel ekip, çalışma yaptı. İstanbul'dan Adıyaman'a gelen özel ekip çınar ağacının sürgünlerini alarak aşı macunu sürdü. Ekip daha sonra ağacın her yerine kurt ve mantar ilacı sıktı. İlaçlama çalışmalarının ardından ekip daha sonra ağacın çürümemesi için ağaca çam katranı sürdü. Anıt çınar ağacında titiz bir çalışma yürüten ekipler daha sonra ağaçta parazit olmaması için göztaşı uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu, “Şimdi bazı nedenlerden anıt ağacımız çürümeye yüz tutmuştu. Sağ olsunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gönderdiği yetkililer tarafından şuanda gördüğünüz gibi iyileştirmeler yapılıyor. İnşallah biran önce eski sağlığına kavuşacak ağacımız. Aşağı yukarı 400 yıllık bir ağaç, tescillendi şuanda resmi olarak. Koruma altında. Allah devletimizden razı olsun, devletimiz var olsun. Buradaki arkadaşlara da teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı” diye konuştu.