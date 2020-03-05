5. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarının tanıtım toplantısı yapıldı

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı gerçekleştirilecek.

5. Adıyaman Gıda Tarım Fuarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ile eşi Ayşe Gül ve bazı TSK temsilcileri katıldı.

Tanıtım toplantısının açılışında konuşan Firma Sorumlusu Mustafa Gül, “1-5 Nisan'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının 5.'sini düzenleyeceğiz. Fuarın bütün çalışmalarını tamamladık, şuanda fuarımız tamamen dolu. Bu yıl düzenleyeceğimiz fuarda 120 firmamız yer alacak. Daha önceden bize büyük gelen fuar alanımız şuan bizlere küçük gelmeye başladı. Ümit ediyoruz ki bu alanımız büyütülecek ve fuarlarımıza gelen herkes daha rahat edecektir. Adıyaman fuarları Türkiye'nin adet göz bebeği haline gelmiş durumda. Adıyaman fuarlarına ilgi çok büyük vatandaşların ve firmaların ilgisi oldukça yüksektir. Tarım sektörü Adıyaman'da genişleyerek devam ediyor. Bu sektörde de sulama sistemlerinden hayvancılığa, tarım tekniklerinden tutun balcılığa bir çok çeşitli firma Adıyaman'a rağbet gösteriyor ” dedi.

Daha sonra konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, “Adıyaman için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da hazırız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Söz konusu Adıyaman ise gerisi teferruattır diyoruz. Fuar alanımızın artık ilgiden dolayı küçük geldiği belirtildi, bizimde bununla ilgili çalışmalarımız ve araştırmalarımız var, en kısa zamanda gerekeni yapacağız. Ben bu fuarlarda emeği geçen Mustafa Gül ile eşi Ayşe Gül'e, ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.