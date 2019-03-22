İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali

5.

Adıyaman Uluslar arası Müzik Festivalinin açılışı Filarmoni Orkestrasının Konseriyle başladı.


Adıyaman Üniversitesi Rektörlük salonunu sanatseverlerin hıncahınç doldurduğu konserde festival coşku içinde başladı. Adıyaman Filarmoni Orkestrasının Festival açılış konserinde solistliğini devlet sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası daimi solisti piyanist Gülsin Onay, şefliğini ise Özgür Oğuz yaptı.


Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde 18 Mart Çanakkale Zaferi de unutulmadı. Serdar Bozdemir'in düzenlemesini yaptığı Çanakkale Türküsü seyircilerden büyük alkış aldı .Konserin ikinci bölümünde sahneye gelen Gülsin Onay Adıyaman Filarmoni Orkestrası ile Mozart 414 La Majör Piyano Konçertosunu seslendirdi.


Konser bitiminde seyirciler dakikalarca sanatçıları ayakta alkışladı. Gecenin sonunda konuklara Adıyaman çiğköftesi ve lokum ikramları yapılarak müzik şöleni lezzet şöleni ne dönüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.