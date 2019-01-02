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5 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi

Adıyaman’da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Adıyaman'da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.


Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2435 Sokak'ta ikamet eden 5 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Aile bireyleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişiyi evden dışarıya çıkarak oksijen verdi. Burada ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1'i bebek 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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