5 metrelik kar engeli 1 ay sonra aşıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan ve hayatı felç eden kar yağışının kapattığı yollar açılıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede tipi nedeniyle kar kalınlığı 5 metreye kadar yükseliyor. İş makinelerinin boyunu aşan kar kalınlığında ekipler hummalı bir çalışma ile mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 1 aydan beri kapalı olan Sincik-Arıkonak-Malatya karayolunda ekiplerin çalışmaları sona erdi.

Hava şartları nedeniyle zaman zaman çalışamayan Karayolları ekipleri yolu açmak için gece gündüz çalıştı. Ekiplerin 1 ay süren mücadelesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

Bölgede bulunan Arıkonak ve Aksu köylerinin günlerdir süren esareti son buldu.