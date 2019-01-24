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5 metrelik kar engeli 1 ay sonra aşıldı

Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı ve yaklaşık 1 aydır kapalı olan Adıyaman-Sincik-Malatya karayolu ulaşıma açıldı.


Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan ve hayatı felç eden kar yağışının kapattığı yollar açılıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede tipi nedeniyle kar kalınlığı 5 metreye kadar yükseliyor. İş makinelerinin boyunu aşan kar kalınlığında ekipler hummalı bir çalışma ile mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 1 aydan beri kapalı olan Sincik-Arıkonak-Malatya karayolunda ekiplerin çalışmaları sona erdi.


Hava şartları nedeniyle zaman zaman çalışamayan Karayolları ekipleri yolu açmak için gece gündüz çalıştı. Ekiplerin 1 ay süren mücadelesinin ardından yol ulaşıma açıldı.


Bölgede bulunan Arıkonak ve Aksu köylerinin günlerdir süren esareti son buldu.

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