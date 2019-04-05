5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

Adıyaman Barosu'nda gerçekleştirilen kokteyl etkinliğine Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Baro Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu, hakim ve savcılar, avukatlar, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 61 yıldan beri Türkiye'de bu günün kutlandığını kaydetti.

Baro Başkanı Köroğlu, “Savunma olmazsa, yargılanma olmazsa, adil bir yaralama olmaz. Savunmanın temsilcileri avukatlardır. Bunun için avukatlar adalet sisteminde çok büyük bir öneme sahiptir. Avukatın olmadığı, savunmanın olmadığı bir yerde yargılama yoktur. Avukatlar olarak bunun bilişçindeyiz, amacımız gerçekten adaletin tecelli etmesini sağlamaktır. Adaletin sağlanmasında hakim, savcılarımıza yardımcı olmaktır. Avukatın amacı sadece para kazanmak değildir amacı gerçekten hakikatin gerçeğin ortaya çıkmasıdır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından etkinlik kokteyl ile devam etti.