5 yaşındaki Yusuf ve bir depremzedenin 56 saat sonra inanılmaz kurtuluşu

Adıyaman'da depremin etkisiyle yıkılan binanın enkazında kalan 5 yaşındaki Yusuf ve bir vatandaş, 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Büyük sevinç yaşayan ekipler ve vatandaşlar birbirlerine sarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, afet bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. AFAD koordinesinde Adıyaman'da görevlendirilen itfaiye erleri, enkaz altından 5 yaşındaki Yusuf'u ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaşı çıkardı. Depremden 56 saat sonra kurtarılan afetzedeler, sağlık ekiplerine teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan ekipler ve vatandaşlar uzun süre birbirlerine sarıldı.