5.Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali sona erdi

Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali final gecesiyle sona erdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi anma gününde dünyaca ünlü devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın solistliğini Özgür Oğuz'un şefliğini üstlendiği Adıyaman Filarmoni Orkestrası açılış konseri ile başlayan festival Adıyaman çiğköftesinin de sunumlarının yöresel gastronomi çalışmalarına da sahne oldu. 28 Mart'da Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Serla Balkarlı'nın dünya ve Türk müziklerinden hazırlayıp sunduğu yerelden evrensele repertuarı ile sanatseverlerden tam not aldı.

Adıyaman Korolar Şenliği 8 koro, bale okulu dansçıları ve açılış kapanış etkinlikleri ile toplamda 180 kişinin sahne aldığı etkinlik sanat kurulunun katılım belgelerini vermesinin ardından sona erdi. Festival Akademisi Gelecek vaadeden gençler kategorisine yurdun çeşitli yerlerinde 9 genç İzmir Devlet Senfoni Orkestrası piyanist solisti Yeşim Gökalp ile workshop yaptı.

Adıyaman Uluslar arası Müzik Festivali sanat yönetmeni Özgür Oğuz'un kapanış konuşması ve belge ve plaketlerin takdiminin ardından sona erdi.

Yurdun çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar için Vali Halil Işık Kültürevinde Adıyaman Harfane gecesi ile Adıyaman türküleri ve Adıyaman çiğköftesi ikram edildi.