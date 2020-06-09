İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

6 kurşunla hayatını kaybetti

Adıyaman’da bir kişi vücuduna isabet eden 6 kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Köseli köyünde meydana geldi. Silah seslerini duyan köylüler Kemal Korkmaz'ın (53) evine girdiklerinde Korkmaz'ı kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kemal Korkmaz ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kemal Korkmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze hastane morguna alınırken, şahsın vücuduna 6 merminin isabet ettiği öğrenildi. Olay sonrası jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.